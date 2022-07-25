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31 июля новосибирцы планируют провести «Гомофобный пикник» на Михайловской набережной

  • 25/07/2022, 15:29
Автор:
новости Новосибирска
Участникам следует «не реагировать на провокации, вести себя адекватно, чтобы обойтись без последствий», гласят правила пикника.

«Традиционную неделю», которая прошла в Екатеринбурге, решили поддержать в Новосибирске. 31 июля местные активисты анонсировали необычный пикник на набережной, на котором соберутся гомофобы, пишет КП-Новосибирск. Объявление разместили в радикальной группе «Дело чести – Рома Элита | Охота на педофилов» в социальной сети «ВКонтакте». Участники пикника будут устраивать спарринги и играть на гитаре.

— Я предлагаю собраться, размяться и правильно отдохнуть, — пишет организатор. — Устроить дружеские спарринги, если у кого-то есть желание, а после пообщаться, попить чай, поиграть в игры. Новосибирск еще не видел таких мероприятий, — отмечает он в сообщении.

Представители группы возмущены тем, что людям из ЛГБТ-сообщества можно проводить культурные мероприятия, а их ненавистникам – нельзя.

В специально прописанных правилах для пикника организаторы добавили, что участникам следует «не реагировать на провокации, вести себя адекватно, чтобы обойтись без последствий».

«Гомофобный пикник» состоится в Новосибирске 31 июля в 18:00 на Михайловской набережной. Организаторы приглашают всех, кто хочет «классно провести время среди единомышленников, обменяться опытом и просто пообщаться по душам».

Фото: pixabay.com — Cuyahoga

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : пикник мероприятие активисты


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