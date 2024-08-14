Проектная документация на теплосети в Клюквенном передана в госэкспертизу

Проектная документация на строительство теплосети в Клюквенном проходит госэкспертизу. Согласно ПСД, протяженность тепловой сети головного участка составит 819 м по каналу и 1638 в однотрубном исчислении, пояснили в пресс-службе ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК).

— Теплотрасса обеспечит теплоснабжение в объеме 86 Гкал/ч — это заявленная нагрузка площадки, — подчеркнули энергетики.

Кроме того, «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» разработало и передало в НТСК проектную документацию по тепловым сетям до размежеванных земельных участков первого этапа.

— После проверки документов будет организовано выполнение строительно-монтажных работ. Первые участки тепловых сетей планируется сдать уже к концу 2025 году, — пояснили в НТСК.

Всего до 2030 года энергетики планируют построить в микрорайоне около 7 км теплосетевых коммуникаций в однотрубном исчислении, включая внутриквартальные развязки.

Напомним, «Клюквенный» является самой крупной площадкой КРТ в Новосибирской области. В новом микрорайоне в Калининском районе на площади более 200 га предполагается возведение более 1 млн кв. м жилья в виде многоквартирных домов одновременно со строительством пяти детских садов и трех школ, поликлиники с подстанцией скорой помощи, крупных спортивных и торговых центров, парков отдыха и зеленых зон, а также создание современной инженерно-транспортной инфраструктуры. В микрорайоне планируется также создание уникального политехнического колледжа на 2500 учащихся, поручение по проектированию которого в 2024 году уже дано губернатором Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала о том, что на площадку в Клюквенном вышел омский застройщик.