Пыльцу катайи возрастом 27 млн лет нашли в Новосибирской области

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН получили интересные результаты, проанализировав ископаемую пыльцу из скважины в Карасукском районе Новосибирской области.

Выявленные спорово-пыльцевые спектры включают пыльцу, морфологически сходную с пыльцой современной катайи.

– Китайцы называют её «гигантской пандой растительного царства», поскольку до 1950 года она считалась вымершей, – говорится в сообщении института.

Сейчас это реликтовое растение можно встретить только в условиях горного влажного субтропического климата на юге Китая. Однако в геологическом прошлом ареал его распространения был гораздо шире. Эта древесная порода входила в состав эоценовых, олигоценовых и миоценовых лесных сообществ на юге Западной Сибири.

Современные исследования показали, что пыльца катайи может использоваться в качестве климатических индикаторов для субтропических условий.

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