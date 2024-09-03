Пыльцу катайи возрастом 27 млн лет нашли в Новосибирской области

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН получили интересные результаты, проанализировав ископаемую пыльцу из скважины в Карасукском районе Новосибирской области.
Выявленные спорово-пыльцевые спектры включают пыльцу, морфологически сходную с пыльцой современной катайи.
– Китайцы называют её «гигантской пандой растительного царства», поскольку до 1950 года она считалась вымершей, – говорится в сообщении института.
Сейчас это реликтовое растение можно встретить только в условиях горного влажного субтропического климата на юге Китая. Однако в геологическом прошлом ареал его распространения был гораздо шире. Эта древесная порода входила в состав эоценовых, олигоценовых и миоценовых лесных сообществ на юге Западной Сибири.
Современные исследования показали, что пыльца катайи может использоваться в качестве климатических индикаторов для субтропических условий.
Ранее редакция сообщала о том, что новый метод защиты от подделок запатентовали новосибирские ученые.
Источник фото: Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
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