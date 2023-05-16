Территория около волейбольной арены выставлена на торги

В мэрии Новосибирска ожидают участников аукциона на комплексное развитие территории, примыкающей к волейбольной арене. Цена вопроса — 58 млн руб, итоги аукциона будут подведены 22 мая. Об этом в ходе заседания комиссии горсовета по контролю за работой исполнительной власти сообщил «строительный» вице-мэр Алексей Кондратьев.

Волейбольный центр «перезапустит» большой городской район На этой территории 60 частных домов, подлежащих расселению, — сообщает вице-мэр. — В отношении 7 территорий проведение торгов предполагается в июне — августе. В границах этой территории располагается 40 аварийных домов.

Кроме того, по информации вице-мэра, в подготовительной стадии находятся ещё 4 прилегающие территрии на 8,4 га.

— Идёт оценка с Росреестром прав, актуальных сегодня, с целью выхода на принятие решения о КРТ, — говорит Кондратьев. — Ещё по 6 работы в начальной стадии. С учётом того, что здесь после расселения планируется строительство, объём отвлечения средств на эти территории уже с учётом строительства будет порядка 90 млрд руб.

По информации мэрии Новосибирска, с 2022 года развёрнуты проекты 12 территорий комплексного развития общей площадью 158 га, в состав которых в настоящее время входят 100 аварийных домов, из них 73 дома будут расселять застройщики, 27 – муниципалитет, плюс 955 частных домов, планируемых к расселению исключительно застройщиками. В настоящее время заключены 3 договора КРТ, в бюджет перечислено 66,8 млн руб. за право на заключение договора. В рамках этих договоров 20 частных домов и 4 аварийных дома подлежат расселению в течение 2023 – 2024 годов.

Кроме того, имеется ещё один незаключённый договор, право на заключение которого оценивается в 39,8 млн руб. К расселению предполагаются 8 домов, из которых 6 – за счёт инвестора-застройщика, 2 – за счёт бюджета. Стоимость расселения составляет порядка 40 млн руб., впоследствие 240 млн будут привлечены инвестором в развитие инфраструктуры.

Ранее редакция сообщала об одном из проектов КРТ, реализуемых в Новосибирске.