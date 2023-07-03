У новосибирцев выросла лояльность к подделкам известных брендов

В Новосибирске и области с 2021 года стало больше людей, потенциально готовых покупать контрафактные товары. Однако, вне зависимости от своего отношения к подделкам, большинство новосибирцев приобретают их не намеренно, а по вине продавца. Об этом говорят данные опроса Cosmovisa.

Отмечается, что доля тех кто подозревает, что купили подделку также выросла, причём более высокими темпами: если два года назад хотя бы раз купили фейк 40% граждан, то в этом году — уже 49%.

— Лишь каждый шестой житель области в этом году приобрел контрафакт сознательно. Чаще всего люди готовы закрыть глаза на фейковую одежду, реже — на запчасти и продукты питания, —отмечается в сообщении.

По признанию большинства жителей области, им тяжело отличить фейк от подделки. Например, отличить оригинальную одежду от поддельной не составило бы никакого труда менее трети опрошенных (31%), бытовую химию — 22%, поддельные продукты питания — 19%, косметику — 18%, парфюм — 15%, оригинальную одежду и обувь люксовых брендов — 13%, автозапчасти — 7%.

— Производство и продажа контрафактных товаров — многомиллиардный бизнес, — отмечает Виктор Смирнов, основатель Cosmovisa. — Например, рынок поддельной одежды и обуви люксовых брендов в России — один из крупнейших в мире, если не крупнейший. Так сложилось в результате стабильно высокого спроса на люкс со стороны россиян всех социальных слоев, вне зависимости от уровня доходов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские таможенники изъяли контрафактных товаров на 10 млн рублей.