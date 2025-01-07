Прокуратура повторно требует ужесточить приговор бывшему новосибирскому прокурору

Генпрокуратура подала жалобу в 8-й кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) на приговор бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину. Согласно карточке дела, жалоба подписана заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым.

Напомним, согласно материалам дела, Турбин при посредничестве предпринимателя Сергея Белоуса получил взятку в размере 3 млн рублей и 1 тыс. долларов. За эти деньги он должен был помочь с переквалификацией обвинения на менее тяжкую статью УК РФ, а также информировать о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Гособвинитель требовал для прокурора 9 лет 6 месяцев строгого режима со штрафом в 17-кратном размере суммы взятки. Однако, в мае 2024 года Центральный районный суд города Новосибирска приговорил его к четырем годам колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки (15,2 млн рублей).

Сергей Белоус также был признан виновным в посредничестве во взяточничестве, ему назначено наказание в виде 3 лет условно со штрафом в размере трехкратной суммы взятки 9 167 486,4 руб.

Прокуратура обжаловала это решение, но 2 октября 2024 года коллегия по уголовным делам Новосибирского облсуда оставила приговор без изменения в части срока наказания и размера штрафа.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске резко выросло количество дел о коррупции. В два раза увеличилось число дел, связанных с крупными взятками и в три раза с нацпроектами.