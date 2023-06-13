Медалью за содействие ЧВК Вагнер награжден предприниматель Бердска

Медалью за содействие ЧВК «Вагнер» награждён почетный гражданин Бердска и предприниматель — Виктор Голубев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бердска.

Награду вручил, представитель ЧВК «Вагнер» по Сибирскому региону, Андрей Булгаков, а глава города, Роман Бурдин поздравил предпринимателя с наградой и поблагодарил за помощь военным.

Напомним, что Евгений Пригожин решил создать в Новосибирске спецшколу для подготовки военкоров.

— Мы обсуждали в Новосибирске сделать первый лагерь и посмотреть. Но для этого нужна поддержка властей региона. С Минобороны придется бодаться. Я думаю, решим этот вопрос, тем более, лучше не становится, — сказал Пригожин изданию.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске с визитом был Евгений Пригожин.