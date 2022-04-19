«Экология-Новосибирск» опровергла информацию о проблемах с выплатой зарплаты у перевозчика

Региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» опроверг информацию о проблемах с выплатой заработной платы водителям мусоровозов в ООО «ЭкоТранс-Н». Об этом говорится в телеграм-канале Министерства ЖКХ Новосибирской области.

— По состоянию на 19 апреля 2022 года в штате ООО «ЭкоТранс-Н» официально трудоустроены 257 водителей мусоровозов, 289 операторов разгрузочно-погрузочной установки. 29 водителей и 29 операторов не вышли в смену в связи с отказом работать на новых машинах, поступивших на предприятие, — говорится в сообщении.

Позже пресс-служба компании сообщила, что заработная плата сотрудникам выплачивается своевременно два раза в месяц. Также производится оплата листов временной нетрудоспособности, отпусков, премий. Последняя выплата денежных средств была осуществлена по графику — 15 апреля 2022г. Задолженность по заработной плате перед сотрудниками компании отсутствует.

Представители регоператора заверяют, что вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок находится под контролем. В настоящее время в собственности ООО «ЭкоТранс-Н» находится 90 единиц техники, из них в Новосибирске работает 55 машин. Это позволяет обеспечивать своевременный вывоз ТКО в две смены.

Вчера в группе «ВКонтакте» ГК «Арктика Сити» в Новосибирске появилось сообщение, что компания приостанавливает работу мусоросортировочного комплекса.

— С 20 апреля 2022 года приостанавливается работа мусоросортировочного комплекса «Арктика Сити» с фактической мощностью более 120 000 куб. м в год, причиной этого стал затянувшийся кризис в мусоровывозящей отрасли, вследствие чего компания ООО «ЭкоТранс-Н» приостановила сбор и транспортировку на завод «Арктика Сити» раздельно собираемых отходов в Новосибирске и Коченевском районе Новосибирской области, — говорится в сообщении.

— Имея многолетний опыт в работе по транспортировке отходов, «Арктика Сити» предполагает дальнейшее ухудшение ситуации с вывозом ТКО. Весьма вероятно, что уже в ближайшее время станут заметны проблемы с вывозом крупногабаритных отходов, затем с вывозом ТКО в частном секторе, следом — с вывозом 8-кубовых контейнеров, далее — с контейнерами других типов, — заявляют в ГК «Арктика Сити».

В компании уточнили, что с ноября 2020 года вывозом твердых коммунальных отходов (в том числе и раздельно собранных отходов) со значительной части Новосибирска по договору с региональным оператором занималась компания ООО «ЭкоТранс-Н». Не имея своего автопарка, большую часть транспорта ООО «ЭкоТранс-Н» арендует. В конце прошлой недели арендодатели получили уведомление о том, что. Данное уведомление не получило понимания со стороны арендодателей. В связи с этим утром в субботу. Имеющихся машин у перевозчиков недостаточно, и было принято решение об остановке сбора РСО.

Сейчас компания разрабатывает комплекс мер по сохранению сортировочного комплекса и контейнерного парка и надеется на скорейшее вмешательство властей в затянувшийся трехлетний кризис в мусоровывозящей отрасли, который уже привел к закрытию большого количества новосибирских мусоровывозящих компаний.

Между тем в сообщении паблика «АСТ-54» говорится, что около 300 водителей «ЭкоТранс-Н» вышли на забастовку по адресу: 2-й Воинский проезд, 42/2.

— Мусороперевозящая компания «Эко Транс-Н» города Новосибирск сегодня не выехала на линию из-за нарушения трудовых договоров с рабочими и отсутствия автомобилей для выполнения работы, — сообщает паблик со ссылкой на подписчика, пожелавшего остаться неизвестным.

ООО «ЭкоТранс-Н» в 2020 году выиграла четыре из шести тендеров на вывоз мусора из Новосибирска в течение трех лет на общую сумму более 9 млрд рублей. Тогда же отмечалось, что компания входит в ГК «ВИС», как и ООО «Экология-Новосибирск». К компании «ЭкоТранс» летом возникали вопросы у депутатов регионального парламента, в связи с некачественной работой по вывозу ТКО из района области. ГК «Арктика-Сити» занимается раздельным сбором отходов, говорится в группе компании «ВКонтакте». До 2020 года вывозила более 60% новосибирского мусора.