Прокуратура требует признать Виктора Буланкина виновным в растрате

В Центральном районном суде Новосибирска прошли прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего замминистра культуры Новосибирской области Виктора Буланкина. Он обвиняется в растрате средств областного бюджета, уточняет пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

По версии следствия Буланкин, работая на должности директора ГБУК «Центр креативных индустрий», издал приказ о премировании работников на сумму 100 тысяч рублей. Однако, затем, якобы, собрал эти деньги с сотрудников и направил их на проведение фестиваля «Обское кольцо».

Прокуратура требует признать Буланкина виновным в растрате, снизить сумму ущерба, нанесенного бюджету, до 55 000 рублей. Экс-чиновнику обвинение требует назначить наказание 2 года условно с испытательным сроком 1 год и освободить от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности

Защита настаивает на его полной невиновности и требует оправдать.

С последним словом подсудимый выступит 18 декабря.

Напомним, уголовное дело в отношении Виктора Буланкина, подозреваемого в мошенничестве, было возбуждено в декабре 2021 года. Практически сразу после возбуждения уголовного дела суд вынес постановление о временном отстранении Буланкина от должности директора «Центра креативных индустрий», который работает в Новосибирской области чуть менее двух лет. Буланкин возглавлял ее со дня создания

По информации Министерства культуры Новосибирской области, Виктор Буланкин возглавлял ГБУ «Центр креативных индустрий» с февраля 2021 года. До этого занимал должность начальника службы координации спецпроектов Новосибирской филармонии и был заместителем председателя Новосибирского областного отделения общественной организации «Союз театральных деятелей РФ».

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