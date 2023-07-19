Прокуратура выявила нарушения при строительстве поликлиник по национальному проекту «Здравоохранение»

В двух новых поликлиник на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской, возводимых в рамках государственно-частного партнерства обнаружили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

— Частным партнером до сих пор не получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиник, степень их строительной готовности 73% и 81%, — говорится в сообщении.

В связи с этим прокурор внес представление руководителю ООО «Седьмая концессионная компания» об устранении нарушений закона в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, что в поликлинике №7 на ул. Пролетарской почти всё готово к итоговой проверке специалистами государственного архитектурно-строительного надзора. На территории установлены скамейки и урны, мачты освещения, уложен асфальт. Внутри здания площадью почти 12 тысяч квадратных метров расставляется мебель в кабинетах, работает клининг. На своих местах уже и часть тяжёлого медоборудования – системы компьютерной томографии, рентгена, маммограф. В ближайшие дни из Франции прибудет аппарат МРТ, помещение под него уже полностью готово.

Поликлиника №2 на улице Татьяны Снежиной строительная готовность чуть меньше – 84%. Завершается отделка кабинетов, собирается мебель, на территории укладывается асфальт. Из тяжёлого медоборудования на объект поставлен аппарат КТ. Два рентгеновских комплекса и маммограф находятся на складе, их в ближайшие дни привезут в поликлинику, а всего в Новосибирск доставлено около 3000 единиц медицинской и бытовой техники, мебели для этого объекта.

Обе поликлиники планируется сдать в эксплуатацию в августе-сентябре.

Ранее редакция сообщала о том, что современную поликлинику и новый хирургический корпус строят в Колыванском районе.