В Госдуме предложили наделить жильцов правом запрещать продажу спиртного в их доме

Депутаты фракции «Новые люди» подготовили законопроект, в соответствии с которым граждане будут вправе запрещать продажу алкоголя в нежилых помещениях многоквартирного дома по решению общего собрания собственников, передает информационное агентство ТАСС.

Авторы проекта предлагают внести соответствующие поправки в Жилищный кодекс и в закон о госрегулировании производства и продажи алкоголя в России.

По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, соавтора проекта, в полном запрете на торговлю алкоголем в жилых домах нет необходимости. Поэтому предлагается ограничивать продажу алкоголя на основании общего собрания жильцов. Он сослался на большое количество жалоб, которые поступают в связи с деятельностью баров и «наливаек».

При этом ранее президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отмечал, что в жилых домах сконцентрировано почти 40% всех имеющих лицензию на продажу алкоголя предприятий общепита и их закрытие может отрицательно сказаться на развитии внутреннего туризма.

Ранее редакция сообщала, что бизнес категорически против ограничений на продажу алкоголя в жилых домах.