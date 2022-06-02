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Осенью область получит нового «мусорного» концессионера

  • 02/06/2022, 18:30
Автор:
новости Новосибирска
Такие планы озвучивают в профильном министерстве.

В правительстве региона началась работа по подготовке нового концессионного соглашения на строительство двух мусорных полигонов. Заключение договоров с будущим концессионером запланировано на осень текущего года. Такую информацию в ходе расширенного заседания комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству предоставила замглавы областного МинЖКХ Елена Макавчик по итогам состоявшегося на минувшей недели совещания у вице-губернатора Сергея Семки.

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  Конкурсная документация сейчас в стадии разработки, сообщает Макавчик. На следующей неделе будем в формате рабочей группы встречаться, обсуждать реализацию концессии. Дальше мы формируем документацию. С учетом того, что документы должны пройти согласовательные процедуры, они должны быть готовы к осени, а осенью заключено соглашение на строительство двух мусоросортировочных заводов.

Пока потенциальных участников соглашения и его условия замминистра не называет. Тем не менее уже точно известно, что бывший несостоявшийся концессионер ООО «ЭкологияНовосибирск», дочерняя компания ГК «ВИС» на участие в концессии не претендует, о чем в комментарии Infopro54 сообщила директор компании Лариса Анисимова.

«ЭкологияНовосибирск» не может участвовать, говорит Анисимова. Мы находимся в процедуре наблюдения. Пока из нее не выйдем, участвовать, к сожалению, не сможем.

Впрочем, не исключено, что представлять ГК «ВИС» в списке интересантов на концессию будет другая дочерняя компания.

— Что касается возможного нашего участия в новом проекте, то мы будем изучать предлагаемые параметры, финансовую и юридическую модели нового проекта и примем решение об участии в конкурсе после оценки экономической эффективности предлагаемых условий для бизнеса группы в сегодняшних экономических реалиях, — комментировал редакции руководитель департамента по корпоративным коммуникациям ГК «ВИС» Сергей Козловский.

Напомним, что о расторжении  концессионного соглашения с «Экологией-Новосибирск» губернатор области Андрей Травников объявил 19 мая. Один из первоначальных вариантов новой концессией, обнародованный в ходе майской сессии Заксобрания заместителем председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадимом Агеенко, предполагал создание АО-концессионера, 80% активов которого достанутся новой «дочке» «ВИС» и по 10% Российскому экологическому оператору и Новосибирской области в лице Агентства инвестиционного развития. Позже в ГК «ВИС» в комментарии Infopro54 данную информацию опровергли как неактуальную.

 

Ранее редакция сообщала, что в регионе назревает новый «мусорный» конфликт, связанный с перспективным полигоном в районе Бердска. 

Фото из группы «Экология-Новосибирск» ВКонтакте

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : мусор концессия власть бизнес


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