В Искитиме тренер по танцам собрала деньги на поездку, которая не состоялась

В подробностях инцидента разбиралась редакция КП-Новосибирск.

По словам одной из мам, сначала планировалась поездка на фестиваль в Ярославль, деньги сдавали еще в апреле. Но конкурс отменился, поэтому тренер предложила выбор: возврат денег либо поездка на Алтай или в Казань в конце августа. Было принято решение ехать в Казань.

— 17 августа мы должны были уезжать, а 15 августа была последняя репетиция. На ней-то Наталья Анатольевна и сообщила ребятам, что обиделась на родителей, которые ее оклеветали. Как я поняла, кто-то из родителей обвинил ее в том, что она нерационально тратит деньги, что у нее в группе есть любимчики, были еще какие-то претензии. Она поставила на стол для наших детей торт и лимонад со словами: «Вы уже взрослые, должны понять», — вспоминает женщина.

Наталья Анатольевна написала в общий чат, что устала от клеветы и группу в Казань не повезет. Пообещала все деньги вернуть в течение трех дней.

— Спустя 5 дней мы начали спрашивать, где наши деньги. Наталья Анатольевна объяснила, что организаторы деньги еще не вернули, что она тоже их ждет. Началось «кормление завтраками», — описывает ситуацию собеседница издания. —Потом она сказала, что ее карту заблокировали и она старается исправить ситуацию. Но уже конец сентября, а денег мы так и не увидели. По общим подсчетам, она должна нам около 300 тысяч рублей, — уточнила сибирячка.

В результате родители написали заявления в прокуратуру и полицию, а дети прекратили посещать занятия.

Тренер, в свою очередь, пояснила корреспонденту издания, что не посчитала нужным везти детей, если ей их не доверяют.