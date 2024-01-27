Промышленной ипотекой заинтересовался бизнес в Новосибирске

В 2023 году в Новосибирской области выдано кредитов по промышленной ипотеке на сумму 55 млн рублей. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе Банка ДОМ.РФ.

— На эти средства предприниматели приобрели 1,7 тысяч квадратных метров недвижимости для производств, — пояснили в пресс-службе.

Кредиты по промышленной ипотеке получили компании, работающие в сфере легкой промышленности (швейное производство), а также в деревообработке. Для сравнения, в других регионах России за промышленной ипотекой чаще всего обращаются производители изделий из бетона — 40%. На втором месте — изготовители оборудования (21%), на третьем — металлических изделий (9%). Следом идут изготовители пищевых продуктов, одежды, мебели, смазочных материалов, пластиковых окон, косметики. Средний размер чека за 2023 год по России составил 32 млн рублей.

Напомним, промышленною ипотеку в России запустили в 2022 году. На принятии этого механизма производителей настаивал бизнес, который из-за санкций начал испытывать проблемы с поиском длинных и недорогих ресурсов на развитие и расширение производства, в том числе, для выполнения задач по импортозамещению. В перечень кредиторов по промипотеке, утвержденный Минпромторгом, вошли 16 банков: Банк ДОМ.РФ, Альфа-банк, ВТБ, «Россельхозбанк», «Росбанк», «Сбербанк», «Кубань кредит», «Транскапиталбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Ак Барс», «Аверс», «Центр-инвест», «ФК Открытие», МСП-банк и «Новикомбанк».

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, какие меры поддержки необходимы промышленникам.