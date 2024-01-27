Производство материалов для оценки качества анализа крови выросло в Новосибирске

Новосибирская группа компаний «Медико-биологический Союз» (МБС) в прошлом году завершила запуск инвестпроекта по увеличению объема выпуска гематологических контролей.

По его словам, ГК «МБС» является второй в мире и единственной в России компанией, которая выпускает гематологические контроли для лабораторий диагностики общего анализа крови.

— В 2024 году компания планирует начать производство гематологический контролей, позволяющих одновременно измерять максимальное количество параметров крови, а также увеличить объем производства гематологических контролей для ветеринарии, —добавил Семка.

Группа компаний «Медико-биологический Союз» (МБС) создана в 1992 году. Занимается лабораторной диагностикой, фармацевтикой, персонализированной и теле-медициной. В портфеле компании более 20 проектов. В структуре компании собственное производство —1500 м2. Основатель и директор ГК Михаил Лосев.

Гематологические контроли — продукты, используемые для ежедневной оценки точности автоматических гематологических анализаторов и позволяющие обеспечивать достоверные результаты общего анализа крови.

Ранее редакция сообщала о том, что ООО «Медико-биологический союз» (Входит в ГК МБС) планирует принять участие в проекте «Развитие инфраструктуры Технопарка на Будкера» и разместить свои производственные площади в новых объектах Технопарка.