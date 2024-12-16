Появилось видео, как Раиса Рязанова передаёт деньги мошеннику из Новосибирска

Раиса Рязанова, известная актриса, сыгравшая в фильме «Москва слезам не верит», столкнулась с мошенниками.

Актрисе была уготована незавидная роль потерпевшей, которая в одночасье лишилась своих сбережений.

— Предварительно установлено, что москвичке поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что деньги на ее банковских счетах могут быть использованы для финансирования экстремизма и терроризма, — отмечает Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Звонивший заявил, что для спасения средств деньги нужно обналичить и передать их на «хранение в Центральный банк Российской Федерации». Пострадавшая сняла со счетов 4 миллиона рублей и в условленном месте передала их жителю Новосибирска, который выступил курьером.

Через некоторое время актриса поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Сибиряка удалось задержать в одном из хостелов. Он рассказал, что деньги передал другому участнику схемы. За свои услуги он получил 45 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Курьера взяли под стражу.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец скупал номера телефонов для оформления микрозаймов. Пострадали жители нескольких регионов России.