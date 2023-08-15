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Против участкового, сбившего 6-летнюю девочку под Новосибирском, завели дело

  • 15/08/2023, 17:05
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Против участкового, сбившего 6-летнюю девочку под Новосибирском, завели дело
Следственными органами СКР России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности малолетнего ребенка.

Участковый, наехавший на малышку в городе Карасуке Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела по статье «Оставление в опасности».

Напомним, 7 августа 6-летняя девочка самостоятельно пошла в магазин рядом с домом. На пешеходном переходе на большой скорости ее сбила иномарка. За рулем автомобиля находился полицейский. Мужчина стремительно скрылся с места ДТП. Вычислить злоумышленника помогла запись с камер видеонаблюдения. Сейчас девочка находится в больнице, у нее сломана нога и сотрясение головного мозга.

— В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения, — прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Следствием ведется сбор и закрепление доказательственной базы.

Фото: Мария Беляева

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : участковый СК полицейский ДТП


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