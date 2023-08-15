Во время «Технопрома» рядом с «Экспоцентром» установят фудтраки

— Если вы собираетесь работать на «Технопроме» весь день, то закажите обед заранее — в ресторане или кафе, там предусмотрены три ценовые категории, — сообщила на пресс-конференции замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Кроме того, в этом году организаторы «Технопрома» планируют установить фудтраки рядом с «Экспоцентром».

— Для размещения фудтраков будет оборудована большая площадка. На ней также планируем разместить экспонаты, которые мы устанавливали во время проведения мероприятий «Архипелаг-2023». У участников «Технопрома» будет возможность использовать время, чтобы не только перекусить, но и познакомиться с экспонатами, — пояснила Мануйлова.

По ее словам, организаторы также решают вопрос с централизованным подвозом участников и гостей форума от станции метро «Площадь Маркса» до «Экспоцентра».

Напомним, банальная проблема питания во время форумов «Технопром» стоит достаточно остро. Цены в кафе и ресторане «Экспоцентра» довольно высокие, плюс в эти локации обычно во время перерывов формируются огромные очереди, в результате гости в перерыве между мероприятиями, которые идут с утра и до позднего вечера, просто не успевают выпить кофе, пообедать. За пределами «Экспоцентра» в шаговой доступности предприятий общепита до сих пор не было.

По словам Мануйловой, на участие в «Технопроме-2023» уже зарегистрировались более 17 тысяч участников. В последние дни в сутки прирост составляет 3-4 тысячи человек. Плюс участие в форуме подтвердили около 1000 спикеров. Министр науки Новосибирской области Вадим Васильев сообщил, что в этом году под экспозиции планируется задействовать оба выставочных зала, так как в один заявленные экспоненты не вмещаются.

«Технопром-2023» пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа.

Стоит отметить, что фудтраки в последнее время часто работают на городских праздниках. Их размещали на улицах Новосибирска, в парках во время проведения Дня Города, перед новой ледовой ареной во время ее официального открытия.