С новосибирского производителя грузовиков отказывались брать утилизационный сбор

Производитель грузовых автомобилей на базе импортируемых шасси из Новосибирска обратился к бизнес-омбудсмену Андрею Панферову с просьбой помочь решить вопрос с уплатой утилизационного сбора. Напомним, с февраля 2024 года сумма утильсбора исчисляется исходя из стоимости, указанной в перечне автомобилей, которые формирует Минпромторг. Перечень формируется не реже раза в квартал.

— Компания является единственным импортером данных моделей. Раньше они не поставлялись, следовательно, у таможенной службы нет информации, и они отказывают в принятии заявления об уплате сбора, — уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Как выяснилось, с подобной проблемой столкнулись предприниматели и в других регионах России, где организовано производство автомобилей на основе импортируемых деталей. В связи с этим Андрей Панферов принял решение обратиться в аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей и в Минпромторг РФ.

— На данный момент в ведомстве разработан проект постановления правительства РФ, который позволит обеспечить оперативное внесение информации в перечень автомобилей, а также возможность исчисления утилизационного сбора. В настоящее время документ уже проходит межведомственное согласование, — сообщили в аппарате новосибирского бизнес-омбудсмена.

Напомним, с октября 2024 года утилизационный сбор на автотранспорт в России вырос на 70-85%. Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов заявлял, что это не последнее повышение цены. По его словам, что правительство намерено повышать утильсбор ежегодно, вплоть до 2030 года. Таким образом, общее удорожание составит 256 тысяч рублей для автомобиля с объемом двигателя от одного до двух литров, с двух до трех литров — 718 тысяч, а свыше трех — миллион и более.

Если утилизационный сбор не был уплачен в срок, то производитель или импортер должен уплатить пени. Они начисляются по истечении 15-ти дней со дня ввоза автомобиля за каждый календарный день просрочки обязательства по уплате сбора. Пени рассчитываются исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в период просрочки уплаты утилизационного сбора.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют построить завод по производству грузовиков за 20 млрд рублей.