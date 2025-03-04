Свыше 80 новосибирских предприятий могут заинтересовать инвесторов на бирже

Буквально за несколько лет доля реального сектора на рынке высокодоходных облигаций (ВДО) России ощутимо приросла. Об этом сообщили аналитики ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» изучив, как представители промышленного сектора чувствуют себя в роли эмитентов облигаций и акций.

— В целом рынок ВДО в стоимостном выражении с 2021 года прирос почти на 40%, тогда как представители промышленности, что входят в реальный сектор, показали более чем двухкратный прирост объема выпусков в обращении, — констатировала руководитель направления рыночной аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Екатерина Маевская.

Она отметила, что в 2024 году на рынке торговались 56 выпусков «промышленников» на сумму более 20 млрд рублей, тогда как еще несколько лет назад — около 25 выпусков объемом менее 10 млрд рублей.

— Для инвесторов представители промышленной отрасли являются достаточно привлекательным сектором. Компании имеют приоритет при включении выпусков в «Сектор роста». На текущий момент около 60% выпусков, находящихся в обращении, — это представители «Сектора роста». Включение бумаг в данный сектор дает право пользования мерами господдержки, в том числе со стороны корпорации «МСП» и «МСП Банка», а наличие статуса подчеркивает инвестиционную привлекательность компаний, — говорит Екатерина Маевская.

Средняя рентабельность эмитентов, чьи выпуски находятся в обращении, ― более 8%, что выше среднеотраслевого показателя, также как и средние показатели ликвидности отвечают нормативам (КТЛ выше 2).

Аналитики компании дополнительно оценили инвестиционную привлекательность промышленных компаний и потенциал предприятий Новосибирской области.

— Из 217 компаний с выручкой более 120 млн рублей можно рассмотреть 84 компании в качестве эмитентов, иначе говоря — почти каждая третья компания из отрасли имеет запас прочности, позволяющий претендовать на роль участника фондового рынка: это компании, которые за 2023 год (срок сдачи отчетности за 2024 год пока не подошел) показали положительную деятельность; долговая нагрузка, а именно отношение общего долга к EBIT, не превысила предельных значений; нормы ликвидности также входили в допустимые диапазоны. Кроме того, у этих компаний нет существенных судебных исков, а нормы рентабельности превышают среднеотраслевые показатели, — говорит Екатерина Маевская.

При этом промышленные компании региона практически не представлены на рынке ВДО — в обращении находятся всего 5 выпусков 3 компаний на общую сумму в 1,2 млрд рублей из 62 бумаг сегмента ВДО, которые обращались на облигационном рынке в 2024 году. Среди них ООО «Сибстекло», ООО «НЗРМ» и ООО «Арагон».

То есть, по мнению аналитиков «Юнисервис Капитал», региональная ниша открыта. При этом в сравнении с другими регионами Новосибирская область уступила лишь Москве и Санкт-Петербургу в количественном и стоимостном выражениях выпусков ценных бумаг. Суммарно столицы обеспечили почти 50% стоимостного объема промышленников по 19 выпускам в 2024 году.

— Если оперировать официальными данными и посмотреть динамику более глобально, то промышленная отрасль в 2024 году в Новосибирской области показала прирост почти в 4%. На федеральном уровне результаты сводятся к следующему. Декабрь 2024 года статистически выдался очень удачным для промышленности: объем промпроизводства продемонстрировал рост на 15% по сравнению с ноябрем и на 8,2% по сравнению с АППГ. В целом за 2024 год промпроизводство выросло на 4,6%. При этом представители отрасли испытывают ряд проблем, основные из которых сводятся к необходимости рефинансирования и поиску альтернативных источников фондирования, — констатирует Екатерина Маевская.

Аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» прогнозируют, что в 2025 году количество облигационных выпусков из промышленной отрасли может увеличиться на 25%.

Напомним, президент – председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков также прогнозировал рост в 2025 году интереса сибирских и новосибирских компаний к рынку ценных бумаг.

— Интересного бизнеса в Сибири очень много. Мои поездки по регионам связаны в том числе с общением с функциональными эмитентами. Среди них промышленные, IT-компании и т.д. В Новосибирске, к примеру, недавно я провел несколько встреч. Отмечу, что в регионе есть потенциальные эмитенты, которые могут выходить на рынок. Другое дело, что новосибирский IT-бизнес своеобразен. У него сегодня и так много денег, потому что на импортозамещении он растет в год на х5-х6 и не всегда понимает, зачем ему фондовый рынок. Пока в этом, может, и нет насущной необходимости, но формирование необходимых связей с прицелом выхода на IPO через 2-3 года вполне логично, — говорит Кочетков.

Он не исключал, что в 2025 году среди компаний, которые могут выйти на IPO, 10-15% размещений придутся на СФО. По его словам, примерно половина компаний будет из сферы IT. Одна-две компании представят ритейл — торговые сети. Также аналитики «Финам» ждут выхода промышленных предприятий, скорее всего, из сферы производства металлоконструкций, которые сегодня востребованы экономикой и могут хорошо вырасти за счет поставок продукции на фоне восстановления новых регионов России.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты оценили доступные новосибирцам инструменты инвестирования. В ожидании снижения ключевой ставки жители региона начинают активнее изучать, куда вложить деньги.