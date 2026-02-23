У православных христиан начался Великий пост

22 февраля в Новосибирске отшумели последние масленичные гуляния. Сотни горожан посетили городские парки и скверы, где поучаствовали в народных забавах, полюбовались на традиционное сожжение чучела зимы и вдоволь наелись блинов. А 23 февраля начался самый строгий и самый продолжительный для православных Великий пост или 1-я седмица Четыредесятницы. Продлится период строжайшего воздержания до самой Пасхи, которая в этом году выпала на 12 апреля.

Первый день Великого поста, который и приходится на 23 февраля, называется чистый понедельник. Эти сутки принято проводить в молитвах, анализируя весь прошедший год, как бы отчитываясь перед Богом за все свои хорошие и плохие поступки. В последующие будние дни принято вспоминать о сотворении Богом мира и человека, а в пятницу переживать драму грехопадения Адама.

По первому дню поста принято предугадывать погоду на предстоящие весну и лето. Солнечная погода сулит богатый урожай, мороз предвещает теплый март. Солнце означает раннее тепло, а пасмурная погода затяжную зимнюю стужу.

В этом году Великий пост продлится 48 дней. Все это время православные не должны употреблять в пищу мясо, рыбу, молоко и яйца, а также пить алкоголь. И первая неделя поста самая строгая, а понедельник является днем самых серьезных воздержаний. В идеале в эти сутки полностью отказаться от пищи.

23 февраля христианам предписывается посещать церковные службы, а также проводить генеральную уборку, избавляясь от последствий масленичных гуляний. При этом само наведение порядков носит и символический характер: очищая дом, человек чистит и душу от грехов.

Помимо этого, первый день поста – это отличный повод избавиться от ненужных вещей, а также посетить баню, смыв с себя все прошлое. А вот выбрасывать еду категорически запрещается, ее необходимо отдать животным. Также нельзя проводить эти стуки в праздности и лениться, ходить в гости.

