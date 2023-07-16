Провести фестиваль ремесел в Каргате помешал ураган

— Ураган начался через два часа после открытия. К сожалению, не успели выступить все коллективы художественной самодеятельности и участники Гала-концерта Всероссийского конкурса «Традиции», — сообщили организаторы фестивали.

Часть декораций и палаток были повреждены. К счастью, никто из участников (мастеров-ремесленников и творческих коллективов из Новосибирской области и других регионов России) не пострадал.

В итоге оргкомитет принял решение, что дальнейшее продолжение мероприятия —невозможно. Конкурсные номинации, которые не успели провести в режиме реального времени, будут проведены в формате онлайн. В ближайшие дни мастера-ремесленники представят фото работ и видео мастер-классов, которые будут оценены членами жюри. После чего будут объявлены результаты.

Напомним, в рамках ассамблеи планировалось провести II этап регионального конкурса этнотрадиций «Горница». Лучшие творческие объединения Новосибирской области планировали представить сибирские сказания, реконструкции традиционных обрядов и праздников, блюда национальных кухонь, работы мастеров. Первая ассамблея в парке «Хуторок» прошла летом 2022 года.

Ранее редакция сообщала, что в ряде районов Новосибирска 15 июля прошел град размером с куриное яйцо.