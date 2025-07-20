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Прохладная погода ждёт новосибирцев на предстоящей неделе

  • 20/07/2025, 19:00
Автор: Оксана Мочалова
Прохладная погода ждёт новосибирцев на предстоящей неделе
Ночью столбик термометра будет опускаться до +7 градусов

На предстоящей неделе, с 21 по 27 июля, в Новосибирске ожидается преимущественно прохладная погода.

Согласно сервису «Яндекс Погода» в понедельник жителей сибирской столицы ожидает переменная облачность. Дневная температура составит +18 градусов, ночная опустится до +8 градусов.

Во вторник дневная температура не сможет преодолеть отметку в +15 градусов, ночная понизится до + 7 градусов.

Со среды дневная температура начнёт повышаться и к пятнице составит +24 градуса. Ночью будет +9…+13 градусов.

В выходные, 26 и 27 июля, новосибирцев ждёт значительное потепление. Днем температура воздуха поднимется до +29 градусов, ночью будет +18.

Прохладная погода ждёт новосибирцев на предстоящей неделе

Скриншот с «Яндекс Погода»

Прохладную погоду прогнозирует и Gismeteo. По данным сервиса, самым холодным днем рабочей недели станет вторник. Дневная температура опустится до 15 градусов, ночная до +7 градусов, возможен кратковременный дождь. В выходные тепло вернется, осадки маловероятны.

Прохладная погода ждёт новосибирцев на предстоящей неделе

Скриншот с Gismeteo

Ранее редакция сообщала, что на очистку ливневок мэрия Новосибирска выделила 15 млн рублей. 

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : погода


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