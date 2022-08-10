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Рыночная экономика — это миф

Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области о возврате плановости, опыте белорусов и сохранении традиций подготовки кадров:
  • 10/08/2022, 17:23
Автор:

новости Новосибирска Чистая рыночная экономика это миф или воспоминание о том, что было когда-то давно, и то было ли в чистом виде хоть когда-то. То, что сегодня возвращаются определённые элементы плановости, на мой взгляд, хорошо, тем более в подготовке кадров, в развитии взаимодействия между бизнесом, экономикой и кадровой образовательной политикой. Если мы хотим развиваться как самодостаточное государство (и сегодняшнее состояние мира подтверждает, что это было бы хорошо, потому что самодостаточные выживают), то мы должны, в том числе, где-то и планировать.

Я, конечно, как министр, такое вслух официально не скажу, но «по секрету всему свету»: я являюсь сторонником возврата к системе распределения кадров после окончания образовательных организаций. Понятно, что сегодня «нормативка» нам это не позволяет. Но я могу назвать союзных нам белорусов, у которых это сохранилось и в вузах, и в колледжах, и ничего страшного никто в этом не видит. Более того, они со всем этим даже в свой время в Болонский процесс прорвались, правда, сейчас нас всех оттуда убрали.

Для нас главным сейчас является наше видение своего будущего. Если мы хотим готовить специалистов, которые легко будут дальше обучаться, то мы должны сохранить наши традиции. Не буду говорить за всю Россию, но у нас в Новосибирской области, к счастью, эти традиции сохранены в большинстве учреждений. Наши ребята после окончания колледжей очень легко поступают в вузы.

Из выступления министра на пресс-конференции в ТАСС

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Экономика образование кадры власть


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