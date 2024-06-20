С начала года 141 пожар произошел на дачах в Новосибирской области

С января 2024 года в Новосибирской области произошло 875 пожаров из-за неисправности электропроводки, неправильного устройства и эксплуатации отопительных печей и электронагревательных приборов.
— Из них 141 случай — в садовых некоммерческих товариществах, — говорится в сообщении МЧС по региону.
Согласно статистике, количество пожаров в частных жилых домах и садово-дачных обществах обычно увеличивается с понижением температуры воздуха. Лидером по причинам подобных происшествий является несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании систем отопления.
— Значительная часть возгораний случается из-за электронагревательных приборов, но немалая доля, несмотря на то, что отопительные печи в большинстве случаев законсервированы на летний период, приходится на печи и камины, — отметили в сообщении.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирской области местами пройдут небольшие дожди и возможны грозы. Ночью температура воздуха опустится до +5 градусов.
Ранее редакция сообщала о том, что дом загорелся после удара молнии в Новосибирске.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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