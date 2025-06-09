Почти 500 га лесов приписал себе поселок Маслянино в Новосибирской области

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что при утверждении генерального плана рабочего поселка Маслянино в 2013 году в его границы были включены земли лесного фонда площадью 482 га. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Рослесхоз согласие на исключение из состава лесов указанной территории не давал и проект генплана не согласовывал.

Поскольку нарушение не было устранено, зампрокурора региона обратился в Новосибирский областной суд. В исковом заявлении он просил признать нормативный правовой акт недействующим в части включения в границы рабочего поселка земель лесного фонда площадью 482 га.

Суд согласился с позицией прокуратуры и признал генеральный план р.п. Маслянино в указанной части недействующим.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, глава Маслянинского округа Вячеслав Ярманов сообщал, что до 2030 года на территории округа планируется реализовать ряд инвестиционных проектов. Речь идет о создании парка отдыха и спорта «Скакуша» на территории Берёзовского сельсовета, развитии территории экопарка «Хомутина» и горнолыжного курорта «Юрманка», создании кемпингов вдоль рек Бердь и Суенга, открытии новых маршрутов, экологических троп и т.д. Эти проекты вписаны в мастер-план развития туристического потенциала района.

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