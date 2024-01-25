За нападение на соседа в подъезде жилого дома новосибирца отправили в тюрьму

Вынесен приговор по делу в отношении жителя Новосибирска, который признан виновным в покушении на убийство.

— В сентябре 2023 года в подъезде на лестничной площадке многоквартирного дома в Ленинском районе Новосибирска между двумя мужчинами произошел конфликт, — говорится в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.

Агрессор для смелости выпил и стал предъявлять претензии своему соседу, а затем подкрепил свои аргументы холодным оружием.

— Подсудимый нанес ножом удары в руку, грудь и живот потерпевшему. Однако ему была оказана своевременная помощь и он выжил, — прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Суд назначил буйному сибиряку наказание в виде 7 лет тюрьмы в колонии особого режима. Кроме того, он должен будет выплатить 400 тысяч рублей своему оппоненту в виде морального ущерба.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрию Новосибирска обязали убрать брошенные на улицах и во дворах автомобили.