В Пашино появится новый крупный жилой комплекс

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распоряжением рекомендовал мэрии Новосибирска предоставить земельный участок с кадастровым номером 54:35:000000:40206 на улице Новоуральская, з/у 39 застройщику ООО «Специализированный застройщик «ГринАгроСтрой» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) «Комплекс жилых домов «Пашино Комфорт» Калининского района города Новосибирска». Площадь участка 37,6 тыс кв метров. До 2026 года компания должна построить многоквартирные дома общей площадью 32 тыс кв метров из которых 1925,10 передать в собственность города для расселения ветхого и аварийного жилья.

— Этот МИП разрабатывался давно, но решение о его запуске затянулось из-за того, что пришлось вносить корректировки в генплан Новосибирска: переводить земли сельхозназначения в земли жилой застройки, — рассказал Infopro54 гендиректор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АРЖС) Вячеслав Илюхин.

По его словам, на площадке планируется возводить жилые дома средней этажности качественного эконом-класса. Ориентировочное название проекта — ЖК «Поколение». Сейчас застройщик завершает корректировку бизнес-плана и готовится выходить на площадку.

— На первом этапе проекта на отведенных под МИП3 га земли планируется построить 35-36 тыс кв метров жилья. Это будут студии, одно, двух и трех комнатные квартиры с большими функциональными площадями, а также хорошими дворовыми территориями. Стоимость квадратного метра составит до 60 тыс руб. Жилье предназначено, в том числе. для расселения ветхих и аварийных домов, — уточнил Илюхин.

Следующие этапы проекта, которые не вошли в МИП, занимают еще 3 и 5 га. На этих площадках зарезервированы участки под строительство не только домов, но и детских садов, школы.

— Для области в настоящий момент определены лимиты средств госкорпорации ДОМ.РФ на реализацию этой программы в размере 3,9 млрд рублей — на расселение аварийных многоквартирных домов признанных таковыми до 1 января 2017 гола, — говорил Архипов. — В 2019 – 2021 годах на расселение будет направлено 1.5 млрд рублей. Соответственно на 2022 год мы формируем заявку на 2,4 млрд рублей.

Напомним, в понедельник на заседании правительства региона министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что область формирует заявку на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки в целях ускорения реализации региональной программы по расселению ветхого и аварийного жилья. Речь идет о домах, признанных аварийными до 2017 года.

И власти, и застройщики уже неоднократно отмечали, что после появления нового закона о комплексном развитии территорий (КРТ), появляется больше возможностей для развития площадок, занятых ветхим и аварийным жильем, которые расположены в центральных районах города. При этом в муниципалитете Новосибирска признавали, что при нынешней цене квадратного метра для расселения ветхого и аварийного жилья, застройщики крайне неохотно участвуют в тендерах, предоставляя переселенцам квартиры в городе. Выходом из ситуации становится покупка жилья на вторичном рынке, а также в Новосибирском районе, Бердске и городе Обь.

— В этих локациях мы не только вписываемся в норматив, но и можем приобретать жилье большей площади, — подчеркивали в мэрии Новосибирска.

При расселении ветхого и аварийного жилья стоимость квадратного метра на первое полугодие 2021 года была заложена 49,5 тыс рублей. Для сравнения, в июне стоимость квадратного метра в новостройках в Новосибирске варьировалась от 50 тысяч до 270 тысяч рублей. Участники строительного рынка опрошенные Infopro54 не исключили, что сейчас механизм МИП, со строительством жилья на окраинах, будет активно использоваться застройщиками именно для расселения «вкусных» площадок в Центральном, Октябрьском, Железнодорожном и Заельцовском районах. 12 августа министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил, что в разработке ведомства находится 6 пилотных площадок, порядка 10 га, которые планируется развивать в рамках КРТ. Они находятся на ул. Кубовая, Аренского, Макаренко, Дунаевского, Солидарности, Мошковская и Знаменская.

ООО «ГринАгроСтрой» создана на базе ООО «Строймонтаж», говорится на сайте компании. По данным Seldon.basis, совладельцы компании — Станислав Пылев и Василий Стяжкин, руководитель — Игорь Лапекин. До февраля 2021 года в число совладельцев компании входил Вячеслав Илюхин с долей 40%, до октября 2018 года он возглавлял компанию. УК компании — 40 млн рублей, прибыль за 2020 год — 248 тыс рублей (за 2019 — 78 тыс ), выручка — 186,8 млн руб (65,1 млн руб). По данным ФНС за 2019 год доходы компании составляли 65 млн рублей, расходы— 64, 9 млн руб, а выручка за 2020 превысила пороговое значение для микроорганизации.

В портфеле ООО Специализированный застройщик «ГринАгроСтрой» такой жилмассив Новосибирска, как ЖК «Крылья». На счету компании строительство шести жилых домов (на Объединения и Гребенщикова), школы, бассейна и двух детских садов, а также благоустройство нескольких километров внутриквартальных проездов и капитальный ремонт десятка жилых домов.

На минувшей неделе правительство региона сообщило, что в области запускается четыре новых масштабных инвестиционных проекта по завершению долгостроев. В рамках данных МИПов планируется передать в собственность граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, не менее 4 075 кв. м жилых помещений. На эти цели будет направлено около 160 млн руб.