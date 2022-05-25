ГК «ВИС» «поставила в игнор» городских депутатов

Депутаты горсовета Новосибирска в ходе сессии обратились к своим коллегам из Заксобрания с просьбой инициировать детальное рассмотрение вопроса, посвященного строительству четвертого моста и прилегающих объектов. Как пояснил в начале сессии председатель горсовета Дмитрий Асанцев, изначально на сессии по инициативе председателей комиссий по городскому хозяйству и наказам избирателей Игоря Кудина («Единая Россия») и Александра Бурмистрова (КПРФ), предполагалось рассмотрение данного вопроса в разделе «Разное» с приглашением представителя «ВИС». Однако незадолго до сессии ГК «ВИС» в отношении депутатов горсовета «перестала подавать признаки жизни».

— Ответ (ГК «ВИС». — Ред.) в Совет депутатов не поступил, хотя работники совета неоднократно напоминали, — сообщил Асанцев. — На Совете депутатов Анатолий Евгеньевич Локоть, как мэр, предложил подключиться к этой проблеме и поручить специалистам связаться с ГК «ВИС». Но ответа до сих пор не получили. Предлагаю направить письмо в Заксобрание, так как концессия — компетенция области, чтобы на площадке профильного комитета Заксобрания данный вопрос был рассмотрен.

Позже, в ходе обсуждения вопроса о награждении почетными грамотами мэрии, Александр Бурмистров также заявил, что в городе, помимо доски почета, нужно создать доску позора. Кандидатов на размещение на этой доске лично он может назвать сразу. Юрист горсовета отметила, что прецедентов создания такой доски она не знает и в 131-ФЗ это не прописано, и предложила депутатам, если есть желание, попробовать реализовать эту инициативу.

Напомним, что строительство четвертого моста уже неоднократно становилось поводом для внимания, в частности уже упомянутого Александра Бурмистрова. Ранее депутат сообщал о факте использования контрафактных материалов при строительстве прилегающего к мосту коллектора, что, по его мнению, стало причиной просадки объекта. В другой раз Александр Бурмистров вместе с новосибирскими общественниками Алексеем Носовым, Евгением Митрофановым и Владимиром Кирилловым обратил внимание на то, что на стройплощадках отсутствуют рабочие и не проводятся работы. В ГК данную информацию опровергли.

В настоящее время, по информации «ВИС», строители завершили надвижку пролетных строений через русло реки, разобрали аванбек, демонтируют накаточные устройства.

— В рамках второго этапа работ по реконструкции Зыряновского путепровода выполнены укрупнительная сборка металлоконструкций автомобильного проезда и бетонирование новых опор, — сообщают в ГК «ВИС». — Общая строительная готовность — 60%. В левобережной части города на эстакаде основного хода мы на 100% завершили устройства свыше 300 свай, продолжаем монтаж металлоконструкций пролетных строений. Одновременно возводятся опоры пяти съездов с транспортной развязки. Также продолжаем работы по устройству двух тоннельных путепроводов.

По информации группы компаний, на всех стройплощадках заняты около 600 рабочих и специалистов и 100 единиц техники.

Ранее редакция сообщала, что ГК «ВИС» получила от депутата торт в виде свалки. А на минувшей неделе область разорвала с «дочкой» ГК «ВИС» концессию по мусорным полигонам. На апрельской сессии представитель группы выступал на горсовете по поводу мусорного коллапса в Новосибирске.