Аналог санкт-петербургского Fashion Space предлагают создать в Новосибирске

Гендиректор АО «Саломея» Олег Якушев предложил создать в Новосибирске кластер легкой промышленности по аналогии с раскрученным проектом Санкт-Петербурга Fashion Space, который размещается на базе технопарка «Ленполиграфмаш». Этот вопрос предприниматель поднял на форуме предприятий легкой промышленности, который проходил в Новосибирске в конце декабря.

— Еще до пандемии я был в Санкт-Петербурге в технопарке «Ленполиграфмаш» по приглашению создателей Fashion Space. «Ленполиграфмаш» — это завод, расположенный в центре города. Ранее на этой площадке производили оборудование, но потом оно морально устарело и вышло из оборота ― и на базе предприятия создали интересную концепцию, в которую вошли предприятия fashion-индустрии, рестораны, кафе. Сейчас это модное тусовочное место, — пояснил редакции Infopro54 Олег Якушев. — Мне очень понравилась концепция, где все создано для эффективного развития предпринимателей. На площадке можно разрабатывать одежду, сумки, тут же можно отшить эти модели. Мне, как производителю сумок, понравилось, что в одном пространстве можно заказать создание необходимых аппликаций. Такая коллаборация расширяет возможности для бизнеса.

По его словам, в 2019 году, загоревшись идеей, он обращался с предложением по развитию проекта к собственникам различных коммерческих объектов в Новосибирске.

— К сожалению, в тот момент мое предложение никого не заинтересовало. Думаю, что к этому были не готовы ни арендодатели, так как у них не было желания вкладывать деньги в покупку оборудования и создание кластера, ни предприятия легкой промышленности Новосибирска, ни творческое сообщество, ни целевая аудитория, — комментирует собеседник Infopro54. — А потом начался ковид и ограничения.

Впрочем, предприниматель сообщил, что в ближайшее время он намерен запустить в Новосибирске пилотный проект, который может дать старт развитию комплексной региональной fashion-площадки.

— В Новосибирске постоянно проходят сельхоз-ярмарки, и я решил взять этот опыт в работу. Собственники клуба «Отдых» на Гоголя согласились предоставить нам пространство площадью 500 кв. м под пилотный проект. Здесь по будням мы вскоре запустим ярмарку, где будет представлена продукция местных производителей легкой промышленности, будут проводиться показы этой продукции, — пояснил собеседник Infopro54. — Это первый шаг для объединения предпринимателей нашей отрасли. Если он получится, то мы доработаем проект и начнем с ним выходить на правительство, различные фонды для получения господдержки и запуска комплексной региональной fashion-площадки.

По мнению Олега Якушева, участие в таком проекте будет интересно и для участников регионального рынка легпрома, так как у них появится возможность для презентации своих разработок, и для жителей города, так как они смогут познакомиться с продукцией местных производителей и приобрести ее, и для арендодателей, так как в кластере аренда может стоить дороже, чем при стандартных договорах.

— За два последних года в России появилось много мультибрендовых пространств, которые ориентированы на российских производителей, а также продают на своих площадках бренды местных компаний и дизайнеров, что привлекает байеров, — поясняла международный fashion-эксперт, основатель «Высшей школы стилистики» в Новосибирске, член президиума и руководитель комиссии по развитию индустрии моды в НОО «ОПОРА РОССИИ» Надежда Исхакова. — Однако сейчас все истории, связанные с байерством, проходят в Москве. На мой взгляд, это вполне может способствовать привлечению людей и в Новосибирск.

Напомним, вопрос о необходимости создания в Новосибирске площадки для презентации легпрома и привлечения байеров подняли участники легкопромышленного форума.

Начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Наталья Чагина согласилась, что назрело время найти в городе человека, который мог бы и хотел объединить вокруг себя заинтересованных людей — дизайнеров и модельеров, создать отраслевой кластер.

С другой стороны, перед торговыми центрами города остро стоит вопрос о необходимости реконцепции. Например, руководитель архитектурной компании KANURA Артур Лотарев в прошлом году предложил необычный концепт для замороженного объекта ТРЦ «Европейский» на Танковой. Архитектор заявил, что вместо торгового центра, который никому не нужен, можно сделать шикарный, лучший в мире «Дворец пионеров»: культурно-образовательный кластер с множеством функций, со спортивными залами и обучающими центрами.

В начале января в «Ситицентре» на Депутатской открылся шоурум омской торговой сети, которая продает одежду российского и турецкого производства. Ранее на этой площадке собственники планировали развернуть гастрокорт.

Ранее редакция рассказывала о том, что локальным брендам и дизайнерам проще выйти на рынок Центральной России, чем Новосибирска.