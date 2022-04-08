Работы по созданию в Новосибирске «Парка Каменка» начнутся в апреле

Новосибирский проект «Парк Каменка» получил официальное подтверждение о включении в пилотную программу по созданию водно-зеленого каркаса России на Всероссийском форуме парковой индустрии. Создание и благоустройство нового парка начнется с нуля уже в этом месяце, сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

— По итогам анализа всех исследований (социологические, дендрологические, экологические, исторические), ведущихся с 2020 года, разработана концепция комплексного благоустройства парка. Мы ее назвали «Возвращение реки». Основная идея благоустройства нового парка состоит в формировании ландшафтно-прогулочной территории, при этом затопляемой в весеннее половодье, — говорит заместитель мэра города Новосибирска Анна Терешкова. — Ландшафтный парк «Каменка» расположен в той части реки, где она протекает в открытом русле, делая живописную излучину. Так как основной козырь и достопримечательность парка — река, то мы восстанавливаем естественные ландшафты реки (пойму, террасы, старицы, ручьи) создаем устойчивые к разным режимам затопления и подтопления зеленые насаждения.

— Руководитель управления федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», проектной дирекции Минстроя РФ Джемал Сурманидзе подтвердил, что наш город входит в пилотный проект по созданию водно-зеленого каркаса России, —пояснила Терешкова.

Функциональное зонирование парка выстроено в соответствии с ежегодными колебаниями уровня воды. В затапливаемой части реки не планируется никаких объектов (ни спортплощадок, ни детских, ни дорожек в твёрдых покрытиях). Дорожки расположат на приподнятых мостках, которые могут затапливаться в весеннее половодье.

В конце апреля на территории 20 га начнут обустраивать пешеходные дорожки из разного типа покрытия, велодорожки, мостки, лестницы, устанавливать малые архитектурные формы. Также запланированы мероприятия по уходу за зелёными насаждениями, устройству газонов, клумб, созданию новых площадок (природной игровой площадки, площадки для уличных тренажёров, каменного лабиринта, смотровых площадок и мест для тихого отдыха, камерных мероприятий, воркаута). В парке появятся павильоны для администрации, точки общепита, площадки для выгула и дрессировки больших и маленьких собак.

Сегодня уже подтверждено федеральное финансирование проекта по созданию парка в пойме реки Каменки. Заключён контракт с подрядчиками на сумму 299 млн рублей.

В середине апреля стартует голосование по выбору наименования для нового парка.