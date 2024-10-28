Рынок вторичной недвижимости в Новосибирске стагнирует

Аналитики онлайн-сервисов недвижимости сходятся во мнении, что рынок вторичного жилья перешел в период затяжной стагнации. Средняя цена на вторичное жилье в Новосибирске в октябре составила 130,2 тысяч руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,4 % за месяц, подсчитали в ЦИАН. Такая динамика роста наблюдается с начала года. При этом, в октябре прошлого года вторичное жилье можно было приобрести по цене —120,6 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом за год цена выросла на 8%.

В «Яндекс Недвижимости» общую динамику для городов-миллионников России за этот период оценивают в 0,5%, при средней цене — 134 тысяч руб. за 1 кв. м. В «Этажах» подсчитали, что средняя цена на вторичное жилье в России в октябре составила 123,3 тысяч руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,2% за месяц. А в «Авито Недвижимости» зафиксировали снижение стоимости лота на 1% за 30 дней.

При этом в «Авито Недвижимости» за первые три недели октября зафиксировали, что активность пользователей на платформе выросла на 3% к сентябрю, а объем предложения на вторичке — на 7%. В «ЦИАН.Аналитике» заметили увеличение экспозиции на 1,5%, до 271 тыс. лотов на крупнейших региональных рынках России.

Директор «Этажей» Ильдар Хусаинов объясняет незначительное увеличение активности на рынке вторички выходом на рынок квартир, приобретенных ранее с инвестиционными целями.

— Динамику реальных продаж продолжают сдерживать высокие ипотечные ставки, продолжительность сделок заметно растет, — поясняет коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов прокомментировал, что средний срок объявления о продаже вторичной недвижимости сейчас составляет 131 день. Это максимальное значение за последние полтора года.

Напомним, после повышения ключевой ставки эксперты заявили о грядущем обвале продаж на рынке новостроек.

Ранее редакция сообщала о том, что Центробанк поднял ключевую ставку до 21%.