Рассказываем, кто в Новосибирске дарит подарки чаще, чем получает

В преддверии Нового года большинству новосибирцев одинаково приятно как дарить, так и получать их. Однако 25% опрошенных предпочитают выступать в роли дарителей, в то время как 11% больше радуются, когда им преподносят презенты. Ещё 9% горожан не испытывают удовольствия ни от процесса дарения, ни от принятия подарков.

Среди женщин две трети участников опроса сервиса SuperJob отметили, что дарение и обретение подарков приносят им одинаковое удовольствие. Мужчины же чаще предпочитают принимать подарки, хотя и среди них также встречаются те, кто не испытывает удовольствия ни от одного из этих процессов.

Возраст также играет свою роль: среди новосибирцев старше 35 лет 29–30% признались, что больше любят преподносить подарки. Среди молодых жителей до 35 лет таких оказалось только 18%.

Заработок респондентов также оказался важным фактором. Жители Новосибирска с доходом от 100 тысяч рублей чаще заявляют о любви к процессу дарения (26%). А те, чей доход составляет до 50 тысяч рублей, чаще выбирают оба процесса одновременно (63%).

Семейное положение также влияет на предпочтения. Среди горожан, имеющих детей, больше тех, кто любит одаривать, а также тех, кто находит удовольствие в обеих сторонах процесса обмена подарками.

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