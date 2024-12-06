«СЕЛЛ-Сервис» выплатит более 17 миллионов рублей по дивидендам

Единственный участник и собственник новосибирской компании ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак принял решение о выплате дивидендов. Чистую прибыль, которую компания получила за 9 месяцев 2024 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, он решил распределить следующим образом:

31% чистой прибыли или 6,4 млн рублей направить на выплату дивидендов за 2020 год;

20% в размере 10,7 млн — на выплату дивидендов за 2021 год.

Напомним, за 9 месяцев 2024 года новосибирская компания ООО «СЕЛЛ-Сервис» кратно увеличила выручку, валовую и чистую прибыли, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщал финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал». Так, выручка эмитента выросла на 63% (до 2,9 млрд руб), валовая и чистая прибыли — на 133% (до 757 млн руб) и 225% (до 353,7 млн руб) соответственно.

В апреле 2024 года Новак принял решение о распределении прибыли за два доковидных года. На выплату дивидендов за 2018 год он решил направить 100% чистой прибыли, в размере 5,7 млн рублей, на выплату дивидендов за 2019 год — 25% чистой прибыли, в размере 1,9 млн рублей. Что касается прибыли, полученной компанией в 2023 году — 81,9 млн рублей, то ее было рекомендовано не распределять, дивиденды по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — прямой импортёр пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока с 15-летним опытом работы, говорится на сайте компании. Генеральный директор и собственник компании Петр Новак.

Ранее редакция сообщала о том, что во втором квартале 2024 года «СЕЛЛ-Сервис» разместил облигации на 250 млн руб. Инвестиции были использованы для закупа какао-продуктов.