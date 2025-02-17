Расходы бюджета Новосибирской области на 30% больше, чем годом ранее

Нарастающим итогом с начала 2025 года в бюджет Новосибирской области поступили 26 млрд рублей, из них 16,1 млрд — собственные доходы. Об этом на оперативном совещании сообщил министр финансов региона Виталий Голубенко. Он подчеркнул, что динамика по росту доходов в регионе находится на уровне 111%, что соответствует прошлогодним темпам.

— Расходы профинансированы на 37 млрд. Это 10% от годовых назначений. Дефицит бюджета составляет 11 млрд рублей — в пределах плана. По сравнению с прошлым годом динамика роста расходов составляет 130%,— отметил Голубенко.

Он объяснил резкий рост расходов тем, что область рассчитывается по обязательствам 2024 года, которые перешли на 2025.

— Ситуация выровняется, когда мы получим платежи за февраль. К концу марта ситуация стабилизируется, а по итогам 2025 года мы рассчитываем выйти на динамику прироста расходов 113%, — добавил министр.

Напомним, годовой прогнозный план прироста доходов области в 2025 году 112%. Регион рассчитывает, что в бюджет поступят 325,6 млрд рублей, по собственным доходам — 269,9 млрд. План по расходам — 331,8 млрд.

По итогам 2024 года расходы бюджета были исполнены на 92,4%, при годовом плане 317,3 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что доля крупнейших новосибирских компаний в налоговых платежах размывается.