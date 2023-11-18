Два счета за электричество начали выставлять новосибирцам

АО «Новосибирскэнергосбыт» начал выставлять за электроэнергию два счета – обычный «Электроэнергия» и новый счет — «Зеленая энергия». Об этом сообщили в МинЖКХ региона. В ведомстве подчеркнули, что граждане могут ВЫБРАТЬ какой из этих счетов оплачивать.

— Новый счет — это возможность оплатить электроэнергию, выработанную солнечными электростанциями, которые находятся в Горном Алтае, — пояснили в министерстве. — «Зеленая энергия» несколько дороже — на 55 коп/кВт, однако позволяет оказать поддержку экологичным источникам энергии. Теперь каждый может сделать свой выбор в пользу различных видов генерации.

На сайте «Новосибирскэнергосбыта» отмечается, что «выбор «Зеленой энергии» — наша личная ответственность перед природой и будущими поколениями, что приносит пользу не только экологии, но и помогает предотвратить истощение природных ресурсов нашей планеты».

— Покупка «Зеленой энергии» способствует развитию инноваций, строительству новых объектов для чистой электроэнергии и созданию рабочих мест в сфере возобновляемых источников энергии, — отмечают в компании.

«Новосибирскэнергосбыта» работает на рынке возобновляемой энергетики с 2020 года. Ранее компания заявляла о планах организовать сервис по установке солнечных электростанций

Напомним, в настоящее время электроэнергия для городского населения Новосибирской области стоит 3,36 рублей с НДС. С 1 июля 2024 года тарифы на отопление, горячую и холодную воду, газ, электричество в Новосибирской области должны вырасти не более чем на 9,5%.

Ранее редакция сообщала о том, что в тарифы на оплату ЖКУ хотят включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков.