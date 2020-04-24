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Разогнался, теперь не остановишь

Возведение четвертого моста пойдет ускоренными темпами и будет неуязвимо для хейтеров проекта.
  • 24/04/2020, 11:16
Автор: Игорь Смольников
четвертый мост
Любая публично-действенная попытка остановить строительство четвертого моста — финансовое и репутационное самоубийство для региона. Точка невозврата пройдена.

В мае начнутся работы по строительству четвертого (Центрального) моста через Обь. Процесс этот обещает быть быстрым и масштабным. Можно даже сказать — грандиозным, поскольку станет единовременным совмещением нескольких строительных циклов — нулевого, первого и второго.

Это не временной парадокс, а плод предстартовой логистики — для быстрого рывка стройки был сформирован внушительный ресурс: городской пляж «Наутилус» на время превращен в огромную технологическую площадку, где уже размещено множество готовых к сборке конструкций будущего моста.

— Семь тысяч четыреста тонн металлоконструкций уже находятся на складе, — сказал Евгений Фирсов,  заместитель гендиректора ООО «Сибирская концессионная компания» (Входит в ГК «ВИС» — компанию-концессионер. — Ред.). — Они заготовлены и для руслового пролетного строения, и для эстакады основного хода — большой набор деталей для работы сразу на нескольких участках проекта. На выполнение работ в этом году выделены 5,2 млрд рублей. Основные задачи на 2020-й — это работа в русле реки, устройство основания опор, это тоннель под основным ходом Транссиба, эстакада основного хода. Также в планах этого года — приступить к сооружению пилона вантового участка. Сейчас ведем подготовку строительных площадок в правобережной пойменной части по опорам 1-6. В этом году займемся и монтажом пролетных конструкций.

Как подчеркнул начальник ГКУ НСО «Мост» Юрий Алексеевский, на участках, где земельные вопросы решены, нулевой этап уже миновал, там идет стройка:

— Сейчас в работе практически несколько этапов — нулевой, первый (Зыряновский путепровод и сам мост) и второй (площадь Труда – площадь Энергетиков).

Развязка на площади Труда – площади Энергетиков — это, пожалуй, самый сложный элемент проекта. Грандиозная трехъярусная конструкция, каких прежде в городе не было. Ее создание позволит «растворить» болезненный транспортный тромб левобережья. Развязка эта имеет и автономную ценность — не только как элемент мостового комплекса, но и как важный объект общегородской транспортной инфраструктуры.

— Замена Зыряновского путепровода — задел на превращение улицы Зыряновской в четырехполосную высокофункциональную магистраль, — пояснил Юрий Алексеевский. — С 3 по 14 мая Ипподромская магистраль станет перекрываться на ночь с 23:00 до 5:00 — будет идти демонтаж Зыряновского путепровода для его реконструктивной замены. Путепровод для интеграции в правобережный комплекс Центрального моста надо поднять на метр, и это будет фактически новое сооружение — с металлическими пролетами вместо прежних железобетонных.

В этом же году начнется и возведение главной «открыточной» части моста, его архитектурной визитки — вантового пилона в виде гигантской буквы «Н».

— Вантовый участок сложен в плане конструктива, — отметил Евгений Фирсов. — Там нужно непрерывное бетонирование. Параллельно будут идти и работы по речным опорам моста. Все работы в акватории согласованы с Верхне-Обским бассейновым управлением. В мае мы уже начнем работы в реке.

По словам Юрия Алексеевского, финансирование по проекту составило 3,6 млрд рублей, из них уже освоены 3,1 млрд (общая сметная стоимость составляет 37 млрд рублей). На вынос инженерных коммуникаций и изъятие земельных участков ГКУ «Мост» израсходовал 1,3 млрд, а 1,8 млрд — концессионеры. На шумозащитые окна для домов вдоль стройки потрачены 300 млн рублей. Концессионеру переданы 87% земельных участков.

— Изъятие затруднялось тем, что на многие объекты не было оформлено право собственности, — пояснил Юрий Алексеевский. — Потому и договариваться по ним было сложно. Например, 340 гаражей. Их нужно выкупить, но по некоторым гаражам мы даже собственника найти не можем.

Строительство создаст около 700 рабочих мест.

— На стройке заняты НПО  «Мостовик» из Омска  и наш «Сибмост» — коллективы с большим багажом компетенций, — отметил Евгений Фирсов. — Общежитие и бытовой комплекс будут прямо на технологической площадке. Как и два бетонных завода.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сергей Ставицкий, в свою очередь, подчеркнул, что текущая экономическая ситуация большой проблемой для хода работ не станет — технологический запас достаточно велик.

— Никаких пауз, никаких сдвигов сроков мы не допустим, — сказал  Ставицкий. — Областное софинансирование заложено в законе, по федеральному финансированию также заключены все соглашения, поступает оно регулярно, даже с опережением графика. 26,2 млрд — федеральные деньги, 8 млрд — деньги концессионера, около 4 млрд — деньги из регионального бюджета.

Не остановит стройку и политически инспирированная хейт-волна. На данном этапе проект уже практически неуязвим для хейтеров.

— Концессионное соглашение, соглашение, заключенное с Федеральным дорожным агентством, — все это очень обязывающе, — пояснил Сергей Ставицкий.

Потому любая попытка хейтеров остановить стройку сейчас всем выйдет боком — при остановке область и министерство получат огромные штрафы. По словам Ставицкого, любая публично-действенная попытка остановить стройку — финансовое и  репутационное самоубийство для региона. Точка невозврата пройдена. И сейчас разговоры в стиле «А давайте-ка не будем его строить!» — деструктивная политическая провокация.

— Возникнут и штрафные санкции, и обязательство вернуть федеральный грант, — объясняет замминистра. — Федеральное управление автомобильных дорог тоже выставит штрафы за возвращенное финансирование. Например, если они нам перечислили 2 млрд, а мы пошли вспять, нам придется и 2 млрд ФДА возвращать, и столько же штрафов ему заплатить.

По словам Сергея Ставицкого, динамичный ход работ — это не абстрактный «стахановский порыв», а ответ на насущные потребности города. Войдя в строй в 2023-м, Центральный разгрузит два старших городских моста.

— Тем более что Октябрьскому мосту необходим капремонт, — подчеркнул Ставицкий. — Если затянуть с этим, то Октябрьский вообще придется строить фактически заново, его износ очень велик. Во сколько это обойдется — скажут проектировщики. Возможно, понадобится даже замена пролетных конструкций. С проектом реконструкции надо будет заявляться на федеральное финансирование. В заявке мост будет проходить как уникальное сооружение. Заявку на федеральное финансирование по Октябрьскому мосту мы будем подавать, когда сформируем весь портфель проектной документации. На это требуется от года до двух лет.

Кроме того, Сергей Ставицкий отметил, что ФДА обещает дополнительное финансирование четвертого моста. И это даст стройке дополнительное ускорение.

— Мост нужен, и это уже необсуждаемо, — резюмировал Юрий Алексеевский. —Это федеральные деньги. 26,2 млрд рублей — такое федеральное финансирование мы вряд ли еще увидим, если транш будет расходоваться непрофессионально или работы по мосту будут саботироваться. Для нас это большая проверка на профессионализм и ответственность.

Напомним, 22 апреля на заседании комитета по бюджету регионального парламента депутат Дмитрий Козловский предложил законсервировать строительство четвертого моста в Новосибирске из-за сложной финансовой ситуации, вызванной эпидемией короновируса. На комитете этот вопрос не обсуждался.

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