Банк Акцепт продлил работу карт с истекшим сроком действия!

Срок продления каждой карты индивидуален и определяется по схеме: последний день действия карты + 70 дней.

Теперь у клиентов Банка Акцепт есть возможность отложить посещение отделения банка для оформления перевыпуска и получения новой карты. При этом все функции текущей карты, такие как безналичная оплата, онлайн-платежи, снятие наличных, переводы и т.п., остаются доступны.

Если клиент уже успел заказать новую карту для перевыпуска, банк сохранит ее в офисе до момента, когда ее можно будет безопасно забрать.

Подробности по тел.: 8 800 100 27 37.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать свое 30-летие. Обслуживает физических и юридических лиц. Лицензия Банка России № 567.

Фото: пресс-служба банка