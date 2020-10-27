Разработка концепции проспекта Карла Маркса зависла в УФАС

Единая комиссия по осуществлению закупок при департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска подвела итоги по выбору подрядчика на выполнение работ по разработке концепции архитектурно-средового оформления проспекта Карла Маркса, говорится в документации, размещенной на сайте муниципалитета.

Всего на тендер были допущены 5 участников: ООО «АНикС», ФГБОУ «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» (НГУАДИ), ООО «Ленавтосервис», ООО «Горпроект» и ООО «Архитектурное бюро Максима Воронина». В ходе оценки заявки больше всего баллов набрал НГУАДИ — 40, на втором месте находится компания «АНикС» — 14 баллов.

Однако определение поставщика было приостановлено из-за жалобы АО «СибНИИ градостроительства» в УФАС на департамент строительства и архитектуры мэрии.

В жалобе отмечается, что согласно конкурсной документации одним из показателей нестоимостного критерия «квалификация участника закупки» является «квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, в рамках показателя рассматривается наличие в организации специалистов, имеющих ученую степень кандидата и (или) доктора архитектуры, технических наук и культурологии. При этом высокий балл набирает тот участник, в трудовых отношениях с которым находятся <…>

— от 5 (пяти) до 9 (девяти) специалистов включительно, имеющих ученую степень кандидата архитектуры или доктора архитектуры;

— от 2 (двух) до 4 (четырех) специалистов включительно, имеющих ученую степень кандидата технических наук или доктора технических наук;

— 1 (одного) специалиста, имеющего ученую степень кандидата культурологии или доктора культурологии».

— Подателю жалобы не совсем понятно, зачем при разработке концепции архитектурно-средового оформления необходимы специалисты, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук, к тому же еще и в таком большом количестве. Тем более что данная работа не является научно-исследовательской, — уточняется в документе, размещенном в реестре жалоб и подписанном директором компании Михаилом Савко. — На каком основании заказчик решил, что квалифицированные специалисты с опытом работы, но без ученой степени кандидата и доктора не смогут принять решения по благоустройству и озеленению территории, уличному оборудованию, формированию прифасадной зоны проспекта, колористическому решению фасадов, созданию информационно-навигационной системы, формированию эргономичного и комфортного пространства для всех групп посетителей, в том числе с учетом доступности городской среды для маломобильных групп населения и инвалидов?

Михаил Савко добавляет, что большинство участников в данной сфере имеют в своем штате квалифицированных специалистов с большим опытом работы, но без ученых степеней кандидатов или докторов.

— Установление заказчиком в конкурсной документации вышеуказанных критериев даст определенному участнику необоснованное преимущество, что приведет его к победе в закупке и, как следствие, к ограничению доступа других хозяйствующих субъектов к участию на торгах на право заключения контракта, — заявляет он.

Напомним, начальная максимальная цена контракта на выполнение работ по разработке концепции архитектурно-средового оформления проспекта Карла Маркса составляла 4,5 млн рублей. Источник финансирования: средства бюджета города Новосибирска на 2020-2021 финансовые годы. Исполнить контракт победитель должен до 31 марта 2021 года.

По проспекту Карла Маркса проходит один из «гостевых маршрутов», которые планируется создать в Новосибирске в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею, намеченного на январь 2023 года. Весной, по информации Infopro54, в мэрии обсуждалась возможность реализации на проспекте Карла Маркса пилотного проекта «Чистое небо». Эту же улицу планировалось включить в концессию по комплексному световому оформлению города

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