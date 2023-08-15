«Разрез Инской» продали на торгах за 241 млн рублей

Имущественный комплекс угледобывающего предприятия АО «Разрез Инской» (Кемеровская область) продали на торгах за 241 млн рублей. Начальная стоимость актива равнялась 3,1 млрд рублей. Информация о результатах торгов доступна на Федресурсе.

Единоличным владельцем стал новосибирец Павел Бубников. Он предложил 209 млн рублей за комплекс. Также он выкупил залоговое и незалоговое имущество должника, за 32 млн рублей, отмечается на Федресурсе.

Стоит отметить, что Бубников выкупил лоты в интересах московского ООО «Институт новых технологий, менеджмента и конъюнктуры».

«Разрез Инской» был признан банкротом в июне 2020 года. Процедура наблюдения на разрезе была введена в октябре 2017 года. Внешнее управление в компании было введено в 2018 году. Предприятие планировало рассчитаться с долгами за счет реализации дебиторской задолженности, продажи части имущества и реализации угля.

По данным «Seldon.Basis», ООО «ИНТМЕК» (Институт новых технологий, менеджмента и конъюнктуры) была учреждена 1992 году. Генеральный директор: Денис Немыкин. Основной вид деятельности — Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Чистая прибыль в 2021 — -132 тыс рублей, а выручка 0 рублей.

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