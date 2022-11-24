Реагируя на стресс, россияне в четыре раза чаще стали приобретать парфюм с феромонами

— По данным Национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», спрос россиян на духи с феромонами в 2022 году вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по сентябрь этого года россияне купили 1,6 миллиона флаконов таких ароматов, когда за первые девять месяцев прошлого года было продано 414 тысяч упаковок», — цитирует сообщение Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) РИА Новости.

Геннадий Онищенко связал рост продаж парфюма с феромонами с СВО и COVID-19.

По словам академика РАН, инстинкт размножения естественен в условиях стресса. Желание привлечь партнёра и как можно скорее создать потомство обостряется при ощущении опасности.

Отмечается, что почти весь объём духов с феромонами выпускается внутри страны. Это 2 млн 400 тысяч упаковок. Из-за рубежа за год было импортировано чуть более двух тысяч флаконов.

При этом эксперты рынка предупреждают, что парфюмерам до сих пор неведомо, как использовать человеческие феромоны, поэтому подобного рода заявления, скорее всего, просто уловка маркетологов.

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