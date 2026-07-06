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Бизнес Общество

Новосибирцы побили рекорд по летнему потреблению электроэнергии

Автор: Оксана Мочалова

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Предыдущий пик 2024 года остался позади

Устойчивая жаркая погода заставила работать на полную мощность не только промышленность, но и системы кондиционирования в жилых и офисных зданиях. Как следствие, в период с 23 июня по 3 июля сразу в пяти региональных энергосистемах Сибири были зафиксированы исторические максимумы потребления мощности.

В Новосибирской области 25 июня был установлен новый летний рекорд: потребление достигло 2142 МВт. Этот показатель на 13 МВт превысил предыдущее достижение, зафиксированное ровно год назад — 25 июня 2024 года.

Впрочем, Новосибирск оказался не единственным регионом, обновившим свои показатели. В энергосистеме Алтайского края и Республики Алтай 3 июля зафиксировали сразу три рекорда. Общий максимум составил 1497 МВт (+54 МВт к прошлому пику), при этом отдельно по Алтайскому краю — 1402 МВт (+46 МВт), а по Республике Алтай — 97 МВт (+2 МВт). В Бурятии 29 июня цифра достигла 750 МВт, что на 4 МВт выше показателя 3 августа 2025 года. Хакасия 25 июня показала результат 2023 МВт (+39 МВт к достижению 2024 года). Омская область открыла эту серию ещё 23 июня, установив планку на уровне 1480 МВт, что на 31 МВт выше предыдущего максимума.

Как пояснили в Системном операторе, основные факторы роста — это не только работа промышленных предприятий, но и бытовое потребление. В жару резко возрастает использование сплит-систем и вентиляции, что создаёт дополнительную пиковую нагрузку даже в дневные часы, когда промышленность традиционно снижает обороты.

— Энергетики в этот период работали в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить надежное снабжение потребителей. Все новые максимумы были пройдены в штатном режиме, без ограничений, — прокомментировали ситуацию в компании.

Ранее редакция сообщала, что аномальная жара в Новосибирской области продержится как минимум до 10 июля.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : электроснабжение рекорд

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