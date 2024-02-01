Как отличить гайморит от простуды

Насморк может быть не просто симптомом обычной простуды, но и более серьезного заболевания — гайморита. Как понять, с чем вам пришлось столкнуться, и как предотвратить появление гайморита, рассказал опытный врач Владимир Зайцев, передает издание «АиФ».

Существуют различные формы гайморита. Для классической — характерны ощущения сильного давления под глазами и проблемы с зубами.

По словам специалиста, гайморит многие склонны путать с обычной простудой, однако, существует ряд признаков, на которые следует обратить внимание. Так, при гайморите, кроме насморка, больного человека может мучать сильная слабость, которая вместе с тем сопровождается выделениями из носа и ощущениями давления в различных частях лица. В случае простуды такое давление на щеки не ощущается.

Врач подчеркнул, что, если симптомы не проходят самостоятельно в течение трех дней, а, лишь наоборот, усиливаются, стоит обратиться в клинику.

В качестве профилактических мер от простуды и развития гайморита Владимир Зайцев порекомендовал укреплять иммунитет, придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться, быть физически активными, высыпаться и ухаживать за полостью носа и горла.

Если проблемы со здоровьем все же возникли, специалист настоятельно рекомендует обратиться к врачу, потому что гайморит требует серьезного лечения.

Ранее редакция сообщала, что продолжительное использование назальных капель может привести к летальному исходу.