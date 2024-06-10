Собаку освободили из подвала в Новосибирске

Спасатели МАСС освободили собаку из подвала после просьбы хозяина в Новосибирске.
– Как пояснил мужчина, его собака пролезла через металлическую решетку, – отметили в сообщении спасатели.
Однако ей не удаётся выйти обратно. Спасатели быстро справились с задачей, и собака получила свободу.
– Слава богу, пацаны. Дай вам бог здоровья, – сказал владелец четвероногого друга.
Ранее редакция сообщала о том, что спасатели освободили 2-летнего ребенка из заблокированной машины в Новосибирске.
Источник фото: Спасатели МАСС, автор: пресс-служба.
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