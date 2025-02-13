В мэрии опровергли закрытие Хилокского рынка в Новосибирске

Мэрия Новосибирска не подтвердила информацию о закрытии Хилокского рынка. Это крупнейшая в регионе площадка, где можно заключить оптовые сделки по покупке овощей и фруктов, в том числе из стран Средней Азии. Ранее два продавца с рынка, которые пожелали остаться неизвестными, рассказали Atas.info, что их «уведомили о прекращении торговли с 17 февраля».

— Как руководитель Союза поддержки и развития оптовых и розничных рынков Новосибирской области могу сказать, что появление информации «о закрытии Хилокского» — очередное проявление недобросовестной конкуренции. Это очередная атака на рыночную торговлю со стороны сетевой торговли, которую мы наблюдаем последние годы, — заявил Infopro54 Алексей Александров.

Собеседник редакции напомнил, что с 2006 года количество рынков на территории региона сократилось со 100 до 3, что дало возможность сетевой торговле диктовать цены на фрукты и овощи для потребителей.

Напомним, земельный участок с кадастровым номером 54:35:063645:33, расположенный по адресу ул. Хилокская, 9а, находится в частной собственности ООО «Торговый центр Хилокский». Основным видом деятельности этой компании является аренда и управление собственным и арендованным нежилым имуществом.

Жители жилого массива, расположенного рядом с рынком, уже много лет просят его закрыть. По их словам, наличие рынка значительно ухудшает криминогенную обстановку в районе.

В 2024 году городские власти предприняли ряд мер для улучшения ситуации. В частности, были снесены нелегальные торговые точки и пункты общественного питания, а благодаря регулярным рейдам полиции удалось пресечь хаотичную уличную торговлю.

Ранее редакция сообщала о том, что незаконные парковки фур на Хилокской возьмут под особый контроль. За автомобилями будут следить передвижные комплексы фиксации.