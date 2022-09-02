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Редкий фундук выращивает на своем садовом участке пенсионер из Новосибирска

  • 02/09/2022, 13:17
Автор:
редкий фундук в Сибири
Каждый год садоводу-эксперту удается собрать со своих шести кустов фундука по два ведра уже шелушённых орехов.

77-летний кандидат сельхознаук, опытный садовод-исследователь Анатолий Сидорович рассказал о сборе неожиданного для Сибири урожая – фундука, пишет КП-Новосибирск.

— Саженцы мне подарила моя давняя подруга из Барнаула. <…> Она привезла из Саратова еще в 1970-х годах разные формы фундука, — рассказал Анатолий Сидорович. — Занялась селекцией и создала две гибридные формы этого ореха — зеленую и краснолистную. В 2010 году она мне их отдала, а я занялся размножением.

Садовод посадил семь кустов, но спустя 12 лет осталось их всего шесть. Плодоносить фундук начал только на третий год после посадки.

По словам Анатолия Сидоровича, фундук не приспособлен к нашему климату, в октябре его приходится пригибать к земле, чтобы не замерз. И несмотря на то, что он неприхотлив (даже поливать можно раз в неделю), сильно досаждают вредители, причем не бабочки и не жуки, а белки и бурундуки, которые стаями собирают урожай. Тут уже приходится успевать собрать первыми, делится садовод.

Каждый год садоводу-эксперту удается собрать со своих шести кустов фундука по два ведра уже шелушённых орехов.

Фото Анны Пашагиной

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : урожай сад и огород редкий фундук в Сибири


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