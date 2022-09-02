Под Куйбышевым запустили вторую очередь газового терминала

Региональное министерство строительства выдало разрешение на ввод в эксплуатацию II этапа терминала по отгрузке пропана и бутана технических (ПБТ) в районе города Куйбышев. Об этом сообщили пресс-служба правительства региона.

По словам и.о. министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, с вводом II этапа терминала существенно расширен парк хранения пропана и бутана. Общий объем двух парков составляет 24 резервуара или 4800 кубометров, что позволяет увеличить объем отгрузки продукции в автоцистерны. В год отгрузка готовой продукции составит свыше 300 тысяч тонн. Проектом предусмотрена возможность увеличения объемов отгрузки до 600 тысяч.

— Газовый терминал — это огромный комплекс, площадь которого более 31 гектара. В его составе 7 зданий и 72 сооружения — резервуары готовой продукции, центральный пункт управления, служебно-эксплуатационный блок с химико-аналитической лабораторией, технологическая насосная, котельная, азотно-воздушная станция, наливные установки, другие производственные и вспомогательные объекты, более 4 км подъездных дорог. Это важнейший объект не только для Куйбышевского и Барабинского районов, но для всего промышленного комплекса региона в целом. Министерством строительства Новосибирской области подписано разрешение на ввод второго этапа газового терминала в эксплуатацию в последний день лета, — подчеркнул Алексей Колмаков.

С вводом в строй терминала по отгрузке ПБТ сформирован логистический центр по обеспечению потребителей Сибирского федерального округа сжиженными углеводородными газами. Местоположение терминала обеспечивает круглогодичную доступность к федеральным автомобильным транспортным системам, что позволяет поддерживать непрерывность поставки продукции и открывает широкие возможности для потребителей ПБТ сибирских регионов: Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, республики Алтай.

В правительстве региона заявляют, что ввод в эксплуатацию терминала по отгрузке ПБТ даст новый импульс развитию рынка продуктов газопереработки в регионе. Для эксплуатации новых производственных объектов: терминала и продуктопровода, созданы новые рабочие места.

Объем инвестиций в проект не озвучивается. Ранее в правительстве называли сумму около 5 млрд рублей.

Напомним, первая очередь терминала была введена в эксплуатацию осенью 2021 года на территории сразу двух районов Новосибирской области – Куйбышевского и Барабинского. Он предназначен для приёма, хранения, одоризации и отгрузки сжиженных углеводородных газов (СУГ). Кроме терминала проект включает линейную часть – продуктопровод «Мыльджинское НГКМ – Казанское НГКМ – Терминал по отгрузке ПБТ в г. Куйбышев» протяженностью 469 км. Объем инвестиций в первый этап составил 1,5 млрд рублей.

Ранее редакция рассказывала, что «Новосибирский транспортный терминал» построит рядом с ПЛП «грузовую деревню».