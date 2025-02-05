Народных целителей внесли в реестр новосибирского Минздрава

Депутаты Госдумы задумались над созданием в России официального реестра народных целителей. Ранее такой перечень создали в Башкирии, что и вдохновило парламентариев на внедрение такой практики во всех регионах страны.

В башкирский реестр вошли травники, костоправы и другие специалисты, имеющие разрешение на предоставление услуг народной медицины. Всего в нем числятся семь человек. Таким образом они легально занимаются йогатерапией, костоправством, траволечением и многими другими способами исцеления, не имеющим отношения к официальной медицине.

В Новосибирской области подобный перечень тоже существует. В ответ на запрос Infopro54 в Министерстве здравоохранения уточнили, что реестр целителей, получивших разрешение на занятие народной медициной в регионе, размещен на официальном сайте министерства здравоохранения. Однако пока в ведомство не поступало ни одного заявления о выдаче разрешения на занятия траволечением и костоправством.

— По состоянию на 01.02.2025 года на территории Новосибирской области нет специалистов по народной медицине, имеющих действующее разрешение на занятие народной медициной, выданное министерством здравоохранения Новосибирской области, — уточнили в Министерстве.

Напомним, в мае 2024 года в Новосибирской области начал действовать новый порядок занятия народной медициной. Право на этот вид деятельности предоставляется лицам, которые получили в Минздраве специальное разрешение. Решение о выдаче документа принимает специально созданная комиссия. В нее помимо представителей Минздрава, вошли руководители ассоциаций, главные внештатные специалисты региона и ученые — всего восемь человек. Документ выдается сроком на 5 лет. Целители с разрешениями на занятие народной медициной, полученными в других регионах России, в Новосибирской области практиковать не смогут, подчеркивали в ведомстве.

Правом на занятие народной медициной обладают граждане Российской Федерации, получившие диплом целителя, который выдали органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области здравоохранения. Незаконное же лекарство влечет за собой административную ответственность, чаще всего штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Если же в результате целительства нанесен вред здоровью, то речь может идти и об уголовной ответственности.

Ранее в поликлиниках Новосибирска появился новый врач. Он призван лечить пациентов, «страдающих психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией, расстройством половой идентификации и сексуального предпочтения».