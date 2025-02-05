Самолет правительства РФ несколько часов кружил над Новосибирском

Радары зафиксировали над столицей области спецборт Ил-96, принадлежащий авиапарку специального лётного отряда «Россия». Этот самолёт предназначен для перелётов президента РФ, членов правительства и других высокопоставленных лиц страны.

Согласно данным Flightradar, 4 февраля спецборт совершил около пяти кругов над Новосибирском. Цель и маршрут его полёта остаются неизвестными. По словам подписчика АСТ-54, воздушное судно производило учебно-тренировочный полёт.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин посетил Самарскую область с рабочим визитом. Его первой остановкой стал завод АвтоВАЗ в Тольятти — важнейший центр автомобильной промышленности в стране. Уже в апреле начнётся производство новой модели автомобиля.

Ранее редакция сообщала о том, что проверки на предмет иностранного влияния ожидают во всех аэропортах. Государство четко дало понять, что одно из условий игры — отечественная юрисдикция собственников актива.