Водка, шоколад и селедка: четыре пенсионерки попались на кражах в Новосибирске

В Новосибирске участились кражи из магазинов, совершенные пожилыми людьми. Пенсионерки, рассчитывая на жалость охраны, утащили с витрин супермаркетов целый набор продуктов и выпивки.

18 августа в Кировском районе Новосибирска бойцами ГБР была задержана старушка-рецидивистка, которая воровала в магазине на улице Комсомольской. Об этом сообщает пресс-служба Агентства безопасности «Гвардия». На счету бабушки 11 краж продуктов, на сумму около 30 тысяч рублей.

— Задержанной было предложено возместить весь причиненный хищениями ущерб и избежать передачи в полицию, — подчеркивается в сообщении.

Она согласилась и в присутствии ГБР передала в кассу всю требуемую сумму.

На следующий день, 19 августа, сотрудники ГБР задержали еще трех престарелых воровок.

Одна была поймана в Заельцовском районе около обеда. Бабуля стащила две бутылки водки.

Следующая похитительница попалась вечером в Железнодорожном районе. Она украла две плитки шоколада.

В том же районе в 19:14 была поймана за руку еще одна старушка. Она не заплатила за два килограмма нектаринов и селедку. По данным ГБР, бабушка регулярно совершала воровство, поэтому была передана сотрудникам правоохранительных органов.

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